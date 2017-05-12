Рано говорить, что ребенка в Магадане морили голодом, считает омбудсмен

МАГАДАН, 12 мая — РИА Новости, Людмила Щербакова. Говорить о том, что ребенка в Магадане морили голодом приемные родители, преждевременно, заявил в интервью РИА Новости в пятницу уполномоченный по правам ребенка в регионе Денис Павлик.

Ранее в СК РФ сообщили, что магаданские следователи возбудили дело по факту покушения на убийство ребенка против приемной матери, которая могла сознательно довести мальчика до истощения

"Ребенок, который находился под опекой, наблюдался различными специалистами – педагогами, психологами, медиками. Многократно направлялся для лечения и обследования в федеральные клиники и центры. У ребенка имеются сложные диагнозы, которые в настоящий момент уточняются. И говорить о том, что были какие-то факты насилия, или, что ребенка морили голодом, преждевременно", — сообщил собеседник агентства.

"У него сложный диагноз, связанный с кишечником. Об этом точнее могут сказать врачи. Кишечник не впитывает питательные вещества", — рассказал Павлик.

По его словам, мальчика лечили в различных клиниках, в том числе московских, на протяжении восьми лет, и никаких подозрений о том, что его морят голодом, медики не высказывали.

"Я сейчас также провожу служебное расследование совместно с различными министерствами и ведомствами. Но однозначно могу сказать, что мальчик все время был на виду у контролирующих органов. Участвовал в общественных мероприятиях. Так что говорить о халатности органов опеки также преждевременно", — добавил собеседник.

Ранее в СУСК РФ по Магаданской области сообщили о том, что магаданские следователи в пятницу начали проверку по факту халатности должностных лиц органов опеки и попечительства при принятии решения о передаче ребенка-сироты в приемную семью, из которой его в итоге изъяли с признаками крайнего истощения. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена РФ Анны Кузнецовой, ссылаясь на врачей, приемная мать из Магадана могла сознательно довести 11-летнего мальчика до такого состояния.

Кроме того, отмечается, что по результатам проверки данных детского омбудсмена Анны Кузнецовой о поступлении в марте в Московский эндокринологический научный центр 11-летнего мальчика с признаками крайнего истощения, возбуждено уголовное дело по статье "халатность" против должностных лиц органов опеки и попечительства.

По предварительным данным, ребенок проживал в приемной семье с 2008 года. Приемная мать при этом обращалась с ребенком плохо, практически не кормила, также она давала ему лекарства, от которых ребенку становилось только хуже. В результате 11-летний мальчик был госпитализирован с весом 11 килограммов. Отмечается, что при этом органы опеки и попечительства ненадлежащим образом осуществляли свои обязанности, не контролировали условия проживания ребенка в приемной семье. За 2014-2016 годы должностные лица всего лишь два раза посетили приемную семью.