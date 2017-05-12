Экс-глава Внешпромбанка Ларису Маркус приговорили к девяти годам колонии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы в пятницу приговорил к девяти годам колонии экс-главу Внешпромбанка Ларису Маркус по делу о хищении из возглавляемого ею кредитного учреждения 114 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Маркус виновной, назначить ей наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима", — огласила решение судья. Штраф не назначался.

Бывший вице-президент банка Екатерина Глушакова приговорена к четырем годам колонии общего режима, также без штрафа.

Прокурор просил назначить Маркус 10 лет колонии общего режима, а Глушаковой — 5 лет колонии, плюс оштрафовать обеих на 400 тысяч рублей.

Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без изучения доказательств и при полном признании вины. Наказание в таком случае не может превышать двух третей от максимально возможного.

По версии следствия, Маркус со своим братом, руководителем банка Георгием Беджамовым в мае 2009 года в Москве создала организованную группу, в которую вошли вице-президент банка Глушакова, а также "иные неустановленные лица".

С мая 2009 года по декабрь 2015 года обвиняемые, как установил суд, оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома. Таким образом, банкиры похитили более 114 миллиардов рублей. Где эти деньги сейчас, неизвестно.

Беджамов бежал за границу и позднее был арестован в Монако по запросу России. Однако впоследствии его отпустили, и сейчас банкир, как сообщалось, находится в Лондоне.

В январе 2016 года ЦБ отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию: "дыра" в капитале превышала 187 миллиардов рублей.