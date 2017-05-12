Жителя Кубани осудили за организацию секты и насилие над девочкой

КРАСНОДАР, 12 мая — РИА Новости. Суд в Красноармейском районе Краснодарского края приговорил к 18 годам колонии 61-летнего местного жителя Александра Куренкова за организацию секты и насилие над ее участниками, в том числе над малолетней девочкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Кубани.

​Куренков признан виновным по статьям "создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". В результате действий осужденного пострадали четыре человека, двое из которых несовершеннолетние.

Суд установил, что уроженец Бурятской АССР, прибывший на Кубань, в 2004 году создал в станице Староджерелиевской Красноармейского района религиозное объединение по типу тоталитарной секты, деятельность которого была связана с насилием над людьми. Отмечается, что три частных дома, где мужчина руководил сектой, были куплены на деньги участников объединения.

"Он лично проводил обучение по эзотерике, медитации и религиозные обряды, на которых отбирал лиц, в основном имеющих проблемы в личной и семейной жизни, потенциально подходящих по своим психологическим качествам для вовлечения в секту. В основу своего учения он заложил отрицание общепринятых ценностей, морали, нравственности, родственных и дружеских связей, а также совокупность извлечений из христианства, буддизма, индуизма, шаманизма, мистических восточных учений", — говорится в сообщении.

Уточняется, что деятельность секты была связана с насилием над людьми сексуального характера, в том числе над малолетней 2002 года рождения, и с причинением им вреда здоровью. По данным прокуратуры, количество участников секты, включая несовершеннолетних, составляло до 20 человек, среди них были не только жители Кубани, но и приезжие из других регионов страны.

​Суд назначил Куренкову по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, также мужчину обязали пройти курс лечения от педофилии, отметили в ведомстве.