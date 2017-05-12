Житель Кузбасса украл у тещи четыре миллиона рублей, чтобы она не переехала

КЕМЕРОВО, 12 мая — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали жителя города Киселевска, подозреваемого в краже почти 4 миллионов рублей наличными из сейфа собственной тещи, которая фактически содержала его семью и собиралась переехать в Сочи, сообщает в пятницу региональный главк МВД.

В полицию об инциденте заявила 51-летняя горожанка, у которой похитили крупную сумму, хранившуюся дома в сейфе. Сотрудники ведомства выяснили, что хищение денег совершил ее 30-летний зять. Он был задержан и дал признательные показания.

"Подозреваемый беспрепятственно проник в дом потерпевшей, имея ключи от входной двери, набрал код и открыл сейф, откуда похитил 3,6 миллиона рублей и 1,5 тысячи евро. Похищенное спрятал в багажнике своей машины, где деньги и были обнаружены следственно-оперативной группой", — говорится в сообщении.

Задержанный рассказал полицейским, что совершил преступление, чтобы помешать переезду тещи. Он узнал, что родственница в ближайшее время планировала приобрести дом в Сочи и переехать туда на постоянное место жительства.

"Мужчину это не устроило, поскольку его семья зависела от нее в финансовом плане, поэтому он решил украсть деньги и тем самым сорвать сделку", — уточнили в ГУМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере", максимальные санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Похищенные деньги полицейские изъяли и вернули потерпевшей.