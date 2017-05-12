В Вологде пьяный водитель протащил полицейского за руку почти полкилометра

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку информации в СМИ о том, что пьяный водитель в Вологде протащил почти 400 метров по дороге сотрудника дорожно-патрульной службы, удерживая его за руку, сообщило СУСК РФ по Вологодской области.

Согласно сообщениям СМИ, во время ночного патрулирования одного из районов Вологды сотрудники ДПС на перекрестке улиц Текстильщиков и Московской остановили автомобиль "ВАЗ-2109", который двигался с нарушением правил дорожного движения, и потребовали у водителя предъявить документы.

"Водитель автомашины начал движение, а инспектор ДПС попытался выдернуть ключи из замка зажигания транспортного средства, чтобы заглушить двигатель. Удерживая полицейского за руку, водитель продолжил движение около 400 метров. На повороте полицейский упал на асфальт, а водитель легкового автомобиля совершил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем "КамАЗ", — говорится в сообщении СУСК.

В настоящее время проводится доследственная проверка по сообщениям в СМИ, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.