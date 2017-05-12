Адвокат не знает, в какой суд передадут дело экс-главы "Роснано" Меламеда

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экс-главе госкорпорации "Роснано" Леониду Меламеду и финансовому директору Святославу Понурову вручили копии обвинительного заключения по уголовному делу о растрате, какой суд будет рассматривать их дело – пока неясно, сообщил РИА Новости в пятницу адвокат "Роснано" Александр Аснис.

"Меламед и Понуров получили копии обвинительного заключения, теперь дело будет передано в суд. В какой именно — пока неизвестно", — сказал Аснис.

При этом он подчеркнул, что фигурантам не будет изменена мера пресечения (ранее следствие отменило домашний арест Меламеда, а Понурова освободили из СИЗО).

"Следствие не может повторно арестовать обвиняемых, поскольку у них истек срок содержания под стражей и под домашним арестом", — отметил Аснис.

По словам адвоката, "Роснано" по-прежнему считает, что Меламед и Понуров невиновны. Он выразил надежду, что "у адвокатов обвиняемых найдется достаточно правовых аргументов, чтобы доказать в суде их невиновность".

Накануне Генпрокуратура объявила, что отказывается утверждать обвинительное заключение по делу Меламеда и Понурова из-за "грубейших нарушений уголовно-процессуального законодательства" и направляет материалы СК РФ для дополнительного расследования.

Однако уже через несколько часов ведомство сообщило, что Юрий Чайка отменил это решение своего зама Виктора Гриня и направил-таки дело в суд. Такое решение, как заявил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной, принято "после дополнительного изучения материалов уголовного дела".

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой фирмой договора об оказании консультационных услуг, под видом которых его бывший заместитель Андрей Малышев и Понуров по решению Меламеда в течение полугода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.

Статья о растрате предполагает до 10 лет заключения.