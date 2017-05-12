Установлена личность одного из напавших на пост полиции в Ингушетии

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Личность одного из напавших на пост полиции в Ингушетии установлена, он находился в розыске, по факту нападения возбуждено дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что один из ликвидированных в ночь на пятницу в Ингушетии бандитов находился в розыске за посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и участие в НВФ.

"В результате боестолкновения получил ранение и был госпитализирован сотрудник патрульно-постовой службы полиции. На месте происшествия обнаружены два автомата Калашникова и корпус от гранатомета. Личность одного из нападавших уже установлена. Им оказался 29-летний житель города Малгобек, находившийся в федеральном розыске за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", — сказала Волк.

Отмечается, что следственными органами по факту нападения возбуждено уголовное дело. После сообщения о нападении был введен план "Сирена", устанавливаются личности возможных соучастников, добавила Волк.

Неизвестные обстреляли контрольно-заградительный пост МО МВД России "Малгобеский" в Малгобекском районе Ингушетия в ночь на пятницу. В результате боестолкновения получил ранения и был госпитализирован полицейский ОБ ППСП указанного подразделения, старший сержант полиции. Ответным огнем двое нападавших уничтожены.