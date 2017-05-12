В Хабаровском крае водитель переехал двух пенсионерок, выезжая с парковки

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Водитель наехал на двух женщин 91 и 88 лет, выезжая с парковочного места в Николаевске-на-Амуре, возбуждено административное дело, говорится в сообщении пресс-службы УМВД РФ по Хабаровскому краю.

"В Николаевске-на-Амуре в районе улицы Попова водитель автомобиля ВАЗ-21214 совершил наезд на пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили две пожилые женщины 91 и 88 лет", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 65-летний водитель, выезжая с парковочного места, не убедился в безопасности маневра и наехал на пенсионерок. Одна из женщин получила рану головы, другая — раны предплечья и ноги. Последняя была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает. При этом отмечается, что водитель был трезв.

Возбуждено административное дело о нарушении ПДД, повлекшее причинение легкого или среднего вреда здоровью человека.