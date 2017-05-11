Обвиняемые в хищении при реконструкции Эрмитажа выплачивают компенсации

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Обвиняемые в хищении при реставрации Эрмитажа начали выплачивать компенсации за причиненный ущерб, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Шатихина, представляющая интересы музея.

"На счета Эрмитажа поступили первые денежные средства в рамках частичного возмещения причиненного преступлением вреда по уголовному делу о мошенничестве при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца", — сказала она.

По ее словам, фигуранты дела добровольно возмещают причиненный вред.

"Поступившие деньги — маленький шажок, сделанный в верном направлении. Это говорит о том, что следствие работает здраво и профессионально. Юристам предстоит большая работа. Радует тенденция: во всем мире экономические преступления — это вопросы, в первую очередь, возмещения ущерба", — сказала адвокат.

Фигурантом дела является замдиректора Эрмитажа Михаил Новиков и управляющий компании "Балтстрой" Александр Коченов.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы поместил заместителя директора Государственного Эрмитажа Михаила Новикова под домашний арест сроком на два месяца — до 23 мая. Как заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, задержание Новикова связано с громким "делом реставраторов", в рамках которого заключен под стражу бывший замминистра культуры Григорий Пирумов, директор департамента инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов и другие фигуранты.