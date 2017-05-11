Москвичка, на которую напал водитель BMW, рассказала об инциденте

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Москвичка рассказала об инциденте с водителем BMW, который напал на нее на пешеходном переходе. Интервью с пострадавшей и записи с камер наблюдения опубликовал телеканал "360".

По словам пострадавшей, утром, когда она вела двоих детей в школу, одного из них на пешеходном переходе едва не задел ехавший на высокой скорости автомобиль BMW. Женщина успела притянуть ребенка к себе и шлепнула рукой по кузову автомобиля. Водитель затормозил, затем вышел из машины и догнал женщину на другом переходе.

"Он перекрыл мне дорогу, не давал пройти, хватал за руки", — рассказала потерпевшая. Затем мужчина два раза ударил ее кулаком в плечо, после чего его оттащили проходившие мимо женщины. При этом водитель продолжал выкрикивать в адрес потерпевшей угрозы.

Инцидент произошел 5 мая в районе улицы Плющиха. Подозреваемый был в четверг задержан сотрудниками полиции. По факту инцидента проверку начал СК РФ.