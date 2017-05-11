Меламеда срочно вызвали в СК для вручения копии обвинительного заключения

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экс-глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед и финансовый директор Святослав Понуров срочно вызваны в следственный комитет для вручения им копий обвинительного заключения по уголовному делу, сообщил РИА Новости адвокат "Роснано" Александр Аснис.

"Меламед и Понуров срочно вызваны в следственный комитет для вручения им копии обвинительного заключения, после этого вручения дело будет передано в суд. Оба вызваны в СК на сегодня", — сказал Аснис.

Он отметил, что фигурантам дела не будет изменена мера пресечения. Ранее следствие отменило домашний арест Меламеда, а Понурова освободили из СИЗО.

"Следствие не может повторно арестовать обвиняемых, поскольку у них истек срок содержания под стражей и под домашним арестом", — отметил Аснис.

Адвокат добавил, что "Роснано" сохраняет свою позицию по делу о невиновности Меламеда и Понурова.

"Позиция "Роснано" остается неизменной: действиями Меламеда и Понурова ущерб корпорации причинен не был. Мы считаем, что у адвокатов обвиняемых найдется достаточно правовых аргументов, чтобы доказать в суде их невиновность", — подчеркнул Аснис.

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой фирмой договора об оказании консультационных услуг, под видом которых его бывший заместитель Андрей Малышев и Понуров по решению Меламеда в течение полугода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.