Чайка отменил решение своего заместителя о возврате дела Меламеда в СК

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка отменил решение своего заместителя о возврате дела экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда и финансового директора корпорации Святослава Понурова в СК и направил дело в суд, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Александр Куренной.

"Десятого мая 2017 года после дополнительного изучения материалов уголовного дела в отношении Леонида Меламеда и Святослава Понурова генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка отменил решение заместителя генерального прокурора РФ Виктора Гриня о возвращении данного уголовного дела в ГСУСК для дополнительного следствия и направил материалы в суд", — заявил Куренной.

Ранее в Генпрокуратуре заявляли, что в уголовном деле выявлены "грубейшие нарушения положений уголовно-процессуального законодательства, препятствующие утверждению обвинительного заключения".

По версии СК РФ, в 2007–2009 годах Меламед, одновременно являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", организовал заключение корпорацией "Роснано" с этой фирмой договора об оказании консультационных услуг, под видом которых Малышев и Понуров по решению Меламеда в течение полугода незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.

В "Роснано" ранее сообщили, что Меламед сейчас освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров – из СИЗО.