В Москве задержали возможного пособника петербургского террориста-смертника

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Москве за незаконный оборот взрывчатки задержали уроженца средней Азии, сообщила Федеральная служба безопасности.

"Одиннадцатого мая в Москве осуществлен розыск и задержание гражданина одной из среднеазиатских республик Эрматова М.Б., причастного к незаконному обороту взрывчатых веществ, являющегося связью совершившего 3 апреля 2017 года подрыв … в метро Санкт-Петербурга террориста-смертника Акбаржона Джалилова", — говорится в релизе.

Следствие сейчас проверяет, в какой мере Эрматов причастен к теракту в северной столице. Задержание произведено "в рамках отдельного следственного поручения СК РФ".

По последним данным, в теракте погибли 16 человек, включая самого смертника.

Между тем в уголовном деле о взрыве в метро, как сообщал СК РФ, уже фигурирует Ибрагимжон Эрматов. Приходится ли он родственником задержанному сегодня мужчине, пока неясно.