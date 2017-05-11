СК завершил расследование дела о захвате заложников в "Ситибанке"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в московском отделении "Ситибанка", сообщается на сайте СК РФ в четверг.

В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, таким способом он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Арама Петросяна. Он обвиняется в совершении преступления… "захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия" и "угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Петросян частично признал вину.

"В настоящее время обвиняемый и его защитник… приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", — добавляет ведомство.