СК завершил расследование дела о захвате заложников в "Ситибанке"
16:3111.05.2017
(обновлено: 16:32 11.05.2017)
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела против бизнесмена Арама Петросяна, захватившего заложников в московском отделении "Ситибанка", сообщается на сайте СК РФ в четверг.
В августе 2016 года Петросян захватил четырех заложников в отделении "Ситибанка" в центре Москвы, пригрозив его взорвать. Потом мужчина по одному отпустил заложников и сдался правоохранителям. Предмет, который он выдавал за бомбу, оказался муляжом. Как заявил Петросян на допросе, таким способом он хотел привлечь внимание к проблеме банкротств.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего Арама Петросяна. Он обвиняется в совершении преступления… "захват заложников в отношении двух и более лиц с использованием предмета в качестве оружия" и "угроза совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Петросян частично признал вину.
"В настоящее время обвиняемый и его защитник… приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела", — добавляет ведомство.
Сотрудники правоохранительных органов работают в отделении "Сити-банка" на Комсомольском проспекте, где двумя неизвестными в был совершен вооруженный налет и похищено около 4 миллионов рублей.
Неизвестные ограбили офис Ситибанка в Москве
Неизвестные ограбили офис Ситибанка в Москве
Сотрудники правоохранительных органов работают в отделении "Сити-банка" на Комсомольском проспекте, где двумя неизвестными был совершен вооруженный налет и похищено около 4 миллионов рублей.
Неизвестные ограбили офис Ситибанка в Москве
Сотрудники правоохранительных органов снимают отпечатки пальцев с дверей отделения "Сити-банка" на Комсомольском проспекте в Москве.