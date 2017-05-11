Глава районного ГИБДД в Пензе вернул права пьяному водителю за бензин

САРАТОВ, 11 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Руководитель отделения ГИБДД одного из районов Пензенской области уволен из органов полиции после выявления факта превышения полномочий, связанного с возвратом водителю изъятых водительских прав после получения в качестве вознаграждения около 100 литров бензина, сообщил в четверг региональный главк МВД.

По данным ведомства, сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности областного УМВД выявили факт превышения должностных полномочий руководителем отделения ГИБДД одного из районных подразделений полиции, после чего было принято решение о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

"Установлено, что данный сотрудник выдал гражданину водительское удостоверение, которое в июне 2015 года было изъято за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, без фактической проверки знаний правил дорожного движения, и за свои незаконные действия получил в качестве вознаграждения около 100 литров бензина", — говорится в сообщении.

В главке уточнили, что материалы служебной проверки переданы в следственные органы для привлечения бывшего полицейского к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщило региональное управление СК РФ, следователи возбудили в отношении бывшего начальника отделения ГИБДД МВД РФ по Тамалинскому району уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Ему грозит до четырех лет лишения свободы.