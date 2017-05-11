СМИ: в Бурятии пьяный депутат на внедорожнике сбил полицейского

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Депутат народного хурала (регионального парламента) Бурятии в нетрезвом состоянии на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 сбил полицейского в День Победы в Улан-Удэ, сообщает местное интернет-издание "Байкал Daily".

По данным издания, сообщение об инциденте появились в соцсетях. СМИ отмечает, что "водитель автомашины Toyota Land Cruiser 200 Мезенин Сергей Георгиевич (депутат народного хурала) при выезде с прилегающей территории дома №13 по улице Борсоева совершил умышленный наезд на старшего лейтенанта полиции, осуществлявшего безопасность дорожного движения в период проведения праздничного мероприятия, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне".

В материале издания говорится, что "в результате наезда сотрудник получил ушиб мягких тканей правого тазобедренного сустава".

В нем добавляется, что "в отношении водителя автомобиля Toyota Land Cruiser 200 Мезенина Сергея Георгиевича составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения)".

В МВД республики подтвердили факт наезда на сотрудника ГИБДД, не называя имен участников происшествия.

Издание отмечает, что сам Мезенин подтвердил, что инцидент с наездом имел место, "но обстоятельства, по его словам, были противоположными". "В частности, Мезенин опроверг информацию о том, что был нетрезв и совершил умышленный наезд", — отмечает региональное СМИ.

Комментарием парламента региона РИА Новости пока не располагает.