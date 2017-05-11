В Подмосковье "вора в законе" осудили за убийство криминального авторитета

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Вор в законе "Артем Аракелян по прозвищу "Липецкий" приговорен к 17 годам колонии за убийство в Подмосковье криминального авторитета, также осуждены члены его ОПГ, сообщил в четверг Следственный комитет.
Целью ОПГ было убийство одного из криминальных авторитетов Липецкой области. Для этого преступники под обманным предлогом предложили ему приехать в Москву, а затем похитили его и сопровождавших его людей и вывезли их к шиномонтажу в Мытищи. Там преступники по очереди не менее пяти раз выстрелили в голову криминального авторитета, а его тело скрыли в водосточном коллекторе. Остальные люди были отпущены. У них забрали мобильные телефоны, ценные вещи и автомобиль.
"Приговором суда Аракеляну назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Агабабяну – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Баранову – в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, Панину – в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, потерпевшая получит компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей с каждого из осужденных.