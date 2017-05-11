В Подмосковье "вора в законе" осудили за убийство криминального авторитета

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. "Вор в законе "Артем Аракелян по прозвищу "Липецкий" приговорен к 17 годам колонии за убийство в Подмосковье криминального авторитета, также осуждены члены его ОПГ, сообщил в четверг Следственный комитет.

Следствие установило, что Аракелян, проживая в подмосковном городе Мытищи, хотел расширить свое влияние в Липецкой области и для этого в 2011 году создал организованную преступную группу (ОПГ), в которую привлек Сурена Агабабяна, Сергея Баранова, Дениса Панина, Дреева и не менее восьми неустановленных лиц.

Целью ОПГ было убийство одного из криминальных авторитетов Липецкой области. Для этого преступники под обманным предлогом предложили ему приехать в Москву, а затем похитили его и сопровождавших его людей и вывезли их к шиномонтажу в Мытищи. Там преступники по очереди не менее пяти раз выстрелили в голову криминального авторитета, а его тело скрыли в водосточном коллекторе. Остальные люди были отпущены. У них забрали мобильные телефоны, ценные вещи и автомобиль.

В 2013 году Аракеляна, Агабабяна, Баранова и Дениса Панина задержали. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными в совершении убийства организованной группой, похищении человека, неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Дреев был объявлен в федеральный розыск.

"Приговором суда Аракеляну назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Агабабяну – в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Баранову – в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, Панину – в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, потерпевшая получит компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей с каждого из осужденных.