Росгвардия задержала более 21 тысячи человек за правонарушения 1 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бойцы Росгвардии задержали более 21 тысячи человек за административные правонарушения 1 мая, сообщает департамент по взаимодействию со СМИ ведомства.

"В России в рамках празднования Дня весны и труда росгвардейцы выполнили более 300 задач боевой службы. Бойцы обеспечили безопасность более чем 300 массовых мероприятий, треть из которых прошла в Москве. Войсковые наряды задержали более 21 тысячи человек за совершение административных правонарушений и более 800 человек по подозрению в совершении преступлений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 57 тысяч бойцов Росгвардии несли службу по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка.

"В период проведения массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, личный состав Росгвардии совместно с территориальными органами МВД и другими структурами принял участие в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в 1653 городах и населенных пунктах Российской Федерации, где присутствовали более 5 миллионов 800 тысяч участников", — отмечается в сообщении.