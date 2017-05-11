Депутат Белик: водолазы ЧФ подтвердили, что поднимать "Лиман" не нужно

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 мая — РИА Новости. Работавшие на затонувшем разведывательном корабле Черноморского флота "Лиман" военные водолазы вернулись в Севастополь и подтвердили, что нет необходимости в подъеме судна, все секретное оборудование демонтировано, сообщил РИА Новости крымский депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.

"Лиман" получил 27 апреля пробоину после столкновения с другим судном в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.

В среду все работавшие в месте крушения корабля четыре судна Черноморского флота — килекторное судно КИЛ-158, судно для проведения испытаний специальных технических средств "Селигер", морской буксир СБ-739 и спасательное судно "Эпрон" — вернулись на свои базы.

"Подъем судна не планируется — эта операция будет стоить в несколько раз дороже, чем стоимость самого корабля", — сказал Белик.

Ранее высокопоставленный собеседник РИА Новости в ВМФ РФ заявил, что подъем, буксировка и восстановление затонувшего в Черном море разведывательного корабля "Лиман" нецелесообразны. По его словам, корабль 1970 года постройки лежит на грунте на глубине около 90 метров, "все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля".