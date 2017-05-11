Оскорбление чувств верующих: Соколовского приговорили к условному сроку

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в четверг приговорил "ловца покемонов" Руслана Соколовского к 3,5 годам условного заключения, обвинение довольно приговором, а защита намерена его обжаловать. В РПЦ сочли, что суд в данном деле руководствовался соображениями гуманности, и выразили надежду, что блогер сделает выводы из произошедшего.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест. Гособвинитель попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

Признан виновным

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг вынес обвинительный приговор по громкому делу блогера Соколовского: он признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви в целом и лично к патриарху Кириллу.

Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ), которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.

По словам судьи, зачитывавшей приговор, Соколовский на допросах вину в инкриминируемых преступлениях не признал, заявив, что не хотел оскорбить чувства верующих, а ручка с видеокамерой ему не принадлежит.

По информации, которая содержится в приговоре, Соколовский, "ловивший покемонов" в храме, делал свои ролики, чтобы заработать денег и прославиться. "(Соколовский) полагает, что это была шутка, а привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово… В ходе заседания пояснил, что созданные им ролики были созданы с целью заработать и прославиться", — сказала судья.

"Во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки", — сказала судья.

Условный срок

В качестве наказания суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения. Присутствующие в зале встретили это решение бурными аплодисментами. Прокуратура ранее потребовала назначить реальный срок в 3,5 года, притом что сам блогер отказался признавать вину. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: Соколовский ранее не был судим, имеет положительные характеристики, помогает матери, в ходе процесса попросил прощения у верующих.

В течение испытательного срока, согласно Уголовному кодексу, осужденный должен "своим поведением доказать свое исправление". В случае нарушения условий испытательного срока (молодому человеку придется уведомлять ФСИН о смене места жительства, работы и так далее) наказание может быть ужесточено.

Обвинение довольно, защита обжалует приговор

Как сообщил РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков, блогера включат в список экстремистов, ему заблокируют банковские карты и ограничат его передвижение. "Приговор суда, не связанный с лишением свободы, — это большая победа. Однако приговор состоялся обвинительный, и на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом. Это и включение в так называемый экстремистский список, и блокировка банковских счетов, это ограничение движения денежных средств по счетам, невозможность свободного передвижения, различные запреты, связанные с государственной службой, созданием некоммерческих организаций и фондов", — отметил защитник.

Решением суда довольны и обвинение, и сам блогер. "Сторона обвинения удовлетворена приговором… Полагаю наказание справедливым", — сказала гособвинитель Екатерина Калинина. Она напомнила, что "суд признал Соколовского виновным по всем составами преступления, которые были предложены стороной государственного обвинения".

"Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне (мэр Екатеринбурга Евгений) Ройзман предложил", — заявил сам Соколовский. Покинув зал суда блогер рассказал, что в первую очередь намерен встретиться с девушкой и матерью, а также найти жилье.

Тем не менее, защита намерена обжаловать обвинительный приговор. "Защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке", — сказал Бушмаков.

По мнению адвоката, в ходе расследования дела и процесса были нарушены нормы Европейской конвенции о правах человека. "Защита просто обязана обратиться в ЕСПЧ с жалобой. Одна из жалоб уже находится в Страсбурге: она подана на несправедливое заключение под стражу Соколовского", — заявил собеседник агентства.

Мать осужденного блогера назвала приговор "варварством". "Это варварство… Это никуда не годится, он молодой еще, ему учиться нужно", — сказала мать Соколовского Елена Чингина в эфире телеканала "Россия 24".

По соображениям гуманности

В РПЦ, комментируя приговор, заявили, что суд при принятии решения руководствовался соображениями гуманности. "Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности", — заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).

ОП РФ: решение справедливо

Он выразил надежду, что Соколовский "сделает определенные выводы из произошедшего, потому что, в любом случае, суд вынес ему обвинительный приговор, а не оправдательный". "Насколько я понимаю, в своем последнем слове Соколовский не выражал сожаления, что он оскорбил чьи-то чувства. Думаю, что он должен сделать хотя бы какие-то выводы из этой ситуации", — отметил замглавы синодального отдела.

В Общественной палате РФ решение суда сочли справедливым. "Решение суда я считаю справедливым. Конечно, я понимаю, что сейчас будет в информационной сети эта история отрабатываться, выплескиваться негатив как на судебную систему, так и на церковь. Но я считаю, что… если такие вещи (действия Соколовского – ред.) становятся допустимыми, то дальше становится страшно представить, что будет", — сказал РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.

Правильным приговор суда Екатеринбурга считает и член ОП РФ Елена Сутормина, которая отметила, что история Соколовского послужит уроком для других. "Я считаю, то, что дали условный срок, — приговор состоялся правильно, потому что надо эти действия пресекать… это вопиюще, это оскорбление чувств верующих, которые верят, приходят, они молятся, для них храм – это святое место… Это должно послужить уроком для других", — сказала Сутормина РИА Новости.