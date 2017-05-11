Оскорбление чувств верующих: Соколовского приговорили к условному сроку

ЕКАТЕРИНБУРГ/МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Суд в Екатеринбурге в четверг приговорил "ловца покемонов" Руслана Соколовского к 3,5 годам условного заключения, обвинение довольно приговором, а защита намерена его обжаловать. В РПЦ сочли, что суд в данном деле руководствовался соображениями гуманности, и выразили надежду, что блогер сделает выводы из произошедшего.
Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест. Гособвинитель попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.
Признан виновным
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг вынес обвинительный приговор по громкому делу блогера Соколовского: он признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Согласно решению суда, блогер в своих видеороликах оскорбил религиозные чувства как христиан, так и мусульман, а также возбудил ненависть к Русской православной церкви в целом и лично к патриарху Кириллу.
Кроме того, блогер признан виновным в незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ), которую в ходе обыска нашли дома у Соколовского.
По информации, которая содержится в приговоре, Соколовский, "ловивший покемонов" в храме, делал свои ролики, чтобы заработать денег и прославиться. "(Соколовский) полагает, что это была шутка, а привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово… В ходе заседания пояснил, что созданные им ролики были созданы с целью заработать и прославиться", — сказала судья.
"Во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки", — сказала судья.
Условный срок
В качестве наказания суд назначил Соколовскому 3,5 года условного заключения. Присутствующие в зале встретили это решение бурными аплодисментами. Прокуратура ранее потребовала назначить реальный срок в 3,5 года, притом что сам блогер отказался признавать вину. При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: Соколовский ранее не был судим, имеет положительные характеристики, помогает матери, в ходе процесса попросил прощения у верующих.
В течение испытательного срока, согласно Уголовному кодексу, осужденный должен "своим поведением доказать свое исправление". В случае нарушения условий испытательного срока (молодому человеку придется уведомлять ФСИН о смене места жительства, работы и так далее) наказание может быть ужесточено.
Обвинение довольно, защита обжалует приговор
Решением суда довольны и обвинение, и сам блогер. "Сторона обвинения удовлетворена приговором… Полагаю наказание справедливым", — сказала гособвинитель Екатерина Калинина. Она напомнила, что "суд признал Соколовского виновным по всем составами преступления, которые были предложены стороной государственного обвинения".
"Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне (мэр Екатеринбурга Евгений) Ройзман предложил", — заявил сам Соколовский. Покинув зал суда блогер рассказал, что в первую очередь намерен встретиться с девушкой и матерью, а также найти жилье.
Тем не менее, защита намерена обжаловать обвинительный приговор. "Защита считает этот приговор незаконным и необоснованным и будет обжаловать его в Свердловском областном суде в апелляционном порядке", — сказал Бушмаков.
Мать осужденного блогера назвала приговор "варварством". "Это варварство… Это никуда не годится, он молодой еще, ему учиться нужно", — сказала мать Соколовского Елена Чингина в эфире телеканала "Россия 24".
По соображениям гуманности
В РПЦ, комментируя приговор, заявили, что суд при принятии решения руководствовался соображениями гуманности. "Христиане всегда призывали к милосердию, и христианин не будет желать никому мучений физических и нравственных, с которыми сопряжено пребывание человека в тюрьме. И я думаю, что суд при принятии решения по делу Соколовского тоже руководствовался соображениями гуманности", — заявил в четверг РИА Новости заместитель председателя синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион (Митько).
ОП РФ: решение справедливо
В Общественной палате РФ решение суда сочли справедливым. "Решение суда я считаю справедливым. Конечно, я понимаю, что сейчас будет в информационной сети эта история отрабатываться, выплескиваться негатив как на судебную систему, так и на церковь. Но я считаю, что… если такие вещи (действия Соколовского – ред.) становятся допустимыми, то дальше становится страшно представить, что будет", — сказал РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.
Правильным приговор суда Екатеринбурга считает и член ОП РФ Елена Сутормина, которая отметила, что история Соколовского послужит уроком для других. "Я считаю, то, что дали условный срок, — приговор состоялся правильно, потому что надо эти действия пресекать… это вопиюще, это оскорбление чувств верующих, которые верят, приходят, они молятся, для них храм – это святое место… Это должно послужить уроком для других", — сказала Сутормина РИА Новости.