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Происшествия

Будейкин признал вину в создании "групп смерти" в "ВКонтакте"

12:2911.05.2017
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© РИА Новости . Кирилл ЧулковФилипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фотоФилипп Будейкин (Лис) в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Чулков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга продлил арест Филиппа Будейкина, известного в качестве администратора "групп смерти" в социальной сети "ВКонтакте" под псевдонимом Филипп Лис; обвиняемый признал вину в подстрекательстве к доведению до самоубийства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Клавиатура. Архивное фото.
© Fotolia / Feng Yu
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Будейкин был задержан 16 ноября прошлого года в Московской области, после чего суд в Петербурге санкционировал его арест. Будейкина обвиняют в подстрекательстве к доведению до самоубийства. В ходе следствия была проведена его психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой он был признан вменяемым.

"Октябрьский районный суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу Филиппу Будейкину до 20 августа. Будейкин признает свою вину, против продления меры не возражал", — сказала Лебедева.

Ранее в 10 регионах России: Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях — были проведены обыски у администраторов и участников "группы смерти", имеющих псевдонимы Филипп Море, Мирон Сетх, Хранитель Истины и других. Все допрошенные "дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что Филипп Лис призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети "ВКонтакте" к совершению суицидов". В ходе обыска у допрошенных, а также у Будейкина, изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования.

По данным управления СК по Петербургу, с декабря 2013 года по май 2016 года злоумышленниками были созданы восемь виртуальных сообществ в соцсети "ВКонтакте", где, по мнению следователей, открыто пропагандировались суициды. Как установило следствие, доступ к этим группам был строго ограничен и предоставлялся исключительно решением администратора сообщества.

На данный момент петербургские следователи установили 15 потерпевших — несовершеннолетних, состоявших в "группах смерти" и совершивших суициды в различных субъектах РФ. Самоубийства еще пятерых человек не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, в переписке администраторов группы содержится побуждение к суициду, способствовавшее деформации инстинкта самосохранения.

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Происшествия
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