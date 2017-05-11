Полиция завершила расследование дело Шакро Молодого о вымогательстве

Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фото

Захарий Калашов, известный как вор в законе Шакро Молодой, обвиняемый в вымогательстве, в зале заседаний Тверского суда города Москвы. Архивное фото

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция закончила предварительное расследование в отношении Захария Калашова (Шакро Молодой) и пяти его подельников по делу о вымогательстве 8 миллионов рублей у руководителя ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе и подтвердили адвокаты фигурантов дела.

"Расследование завершено, фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции, в ближайшее время все они начнут знакомиться с материалами", — сказал собеседник агентства.

Обвинение в окончательной редакции, среди прочих, предъявлено Андрею Кочуйкову (Итальянец), который, по версии следствия, по просьбе Шакро приехал в указанный ресторан и требовал с владелицы 8 миллионов рублей. "Да, (Кочуйкову, — ред.) предъявили обвинение в окончательной редакции. На следующей неделе мы приступим к ознакомлению с материалами", — сказал агентству адвокат Кочуйкова Евгений Устин.

Калашов был арестован 13 июля по делу о вымогательстве крупной суммы у владельца ресторана на Рочдельской улице в Москве. В декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения противоборствующие стороны устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.

Помимо Калашова и Кочуйкова, по делу о вымогательстве проходят экс-сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков, устроившийся на работу в ЧОП Кочуйкова. "Расследование завершено, нам предъявили обвинение, но пока его не разъяснили и наше объяснение по нему не получили", — сказала агентству адвокат Суржикова Мария Лукъянюк. Она также отметила, что обвинительное заключение состоит из 15 листов, но ее подзащитный "появляется только на восьмой и 11 странице", что, по ее словам, указывает на надуманность причастности полковника.

По делу также проходят Эдуард Романов, Николай Николаев, Герсон Гамидов и Савелий Гановичев.

После перестрелки у ресторана было возбуждено несколько уголовных дел. В отношении экс-сотрудника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева, который, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух охранников Кочуйкова. В отношении трех полицейских, которые, по версии следствия, не предотвратили перестрелку (их дело уже слушается в суде).

Помимо этого, Лефортовский суд Москвы с подачи ФСБ арестовал трех высокопоставленных сотрудников Следственного комитета России, в числе которых генерал Денис Никандров. ФСБ обвинило их в получении взятки за смягчение обвинения Кочуйкова.