В России весенний паводок подтопил почти 200 жилых домов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Весенним паводком в России подтоплены почти 200 жилых домов, сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко.

"В 13 регионах России остаётся подтопленным 191 жилой дом, 26 низководных мостов и 10 участков дорог. Все вопросы обеспечения жизнедеятельности населения решены", — сказал он в ходе заседания рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По его словам, основные усилия сосредоточены на прохождении третьего этапа весеннего половодья в бассейнах рек Амур, Лена, Енисей, Обь, Иртыш и Северная Двина. На реке Лена кромка ледостава находится в 123 км выше населенного пункта Ленск Республики Саха (Якутия).

Глава МЧС России Владимир Пучков в свою очередь потребовал каждый час доводить чёткий прогноз развития паводка там, где он начался. "Там, где он прошёл, берем на контроль завершение всех аварийно-восстановительных работ, вся инфраструктура должна быть восстановлена", — подчеркнул он.

Он отметил, что во второй половине мая ожидается осложнение паводковой ситуации особенно в серверных регионах. "Паводок у нас продвигается все дальше на север и на востоке. С учётом прогноза заблаговременно осуществляйте меры по защите населения и инфраструктуры. Усиливайте систему инженерной защиты, на пострадавших территориях после паводка осуществляем целый комплекс работ, и объём этих работ у нас очень значительный", — сказал Пучков.