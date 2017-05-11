"Ловца покемонов" Соколовского включат в список экстремистов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Блогера Руслана Соколовского, получившего условный срок за "ловлю покемонов" в храме, включат в список экстремистов: подобные меры подразумевают, в частности, блокировку банковских карт и ограничения на передвижение, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Бушмаков.

В августе 2016 года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

В четверг суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. Защита блогера уже заявила о намерении обжаловать вердикт.

"Приговор суда, не связанный с лишением свободы, — это большая победа. Однако приговор состоялся обвинительный, и на Соколовского лягут все ограничения, которые предусмотрены за деятельность, связанную якобы с экстремизмом. Это и включение в так называемый экстремистский список, и блокировка банковских счетов, это ограничение движения денежных средств по счетам, невозможность свободного передвижения, различные запреты, связанные с государственной службой, созданием некоммерческих организаций и фондов", — отметил защитник.