"Ловец покемонов" получил условный срок за игру в храме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге осудили блогера Руслана Соколовского, которого обвиняли в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Подсудимый получил три с половиной года лишения свободы условно.

Суть дела

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем YouTube-канале видео, где молодой человек играет в Pokemon GO в помещении екатеринбургского Храма-на-Крови. При этом ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. В конце записи блогер высмеял основы христианства.

На видео молодой человек заявлял, что решил ловить покемонов в церкви в знак протеста против закона, запрещающего это делать. За подобные действия в религиозных учреждениях предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или три года лишения свободы.

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

После этого СК возбудил в отношении молодого человека уголовное дело сразу по двум статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Позднее к обвинениям добавили новую статью — при обыске в его квартире нашли авторучку с видеокамерой, которая подпадает под понятие технического средства для негласного сбора информации. Оборот подобной продукции в России ограничен, ее покупка возможна только с санкции ФСБ.

Во время судебных слушаний гособвинение требовало признать блогера виновным и приговорить его к трем с половиной годам колонии. При этом прокурор заявила, что Соколовскому может грозить еще один процесс — часть материалов по делу была выделена в отдельное производство.

"По ним ведется проверка. Пока не известно, будет ли возбуждено другое дело", — сказала гособвинитель.

Приговор — виновен

Громкое дело рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В четверг судья признала блогера виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан и мусульман, но и феменисток.

"Во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки", — говорится в приговоре.

Кроме того, по мнению судьи, действия Соколовского были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства.

В результате суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. В прокуратуре заявили, что удовлетворены вердиктом.

"Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе, и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне Ройзман (глава Екатеринбурга Евгений Ройзман — ред.) предложил", — заявил сам блогер.

Ради денег и славы

Сам Соколовский во время слушаний отказался признать свою вину. По его словам, "привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово".

"В ходе заседания пояснил, что созданные им ролики были созданы с целью заработать и прославиться", — говорится в приговоре.

В последнем слове, с которым он выступил 28 апреля, Соколовский заявил, что шокирован предъявленными обвинениями.

"В моем случае нет жертв. Состав преступления сформирован по результату экспертиз. Я получил поддержку от многих. Может, я идиот, но не экстремист. Как говорят эксперты, моя вина не в отрицании бога, а в отрицании бога с помощью мата. Когда мат стал экстремизмом?" — сказал блогер.

Молодой человек также отверг претензии следствия.

Извинения не помогли

"Я атеист, космополит и либертарианец. У меня нет своей религии и своей национальности. Я русский наполовину. Как можно меня обвинить в национализме? Я никому не мешал исповедовать какую-либо религию", — добавил Соколовский.

В марте блогер извинился перед настоятелем храма "Большой Златоуст" Виктором Явичем, который проходил по делу свидетелем.

"Персонально ему принес (извинения — ред.), попросил прощения, если его обидел. Он (священник — ред.) сказал, что он его прощает и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму. На строгом наказании он не настаивает", — сказал адвокат Соколовского Станислав Ильченко.

После этого глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений заявил, что блогер извинился лишь перед одним человеком, а не группами населения, которых оскорбил.

"Если средство массовой информации публично высказало клевету в отношении человека, то суд обязывает так же публично, теми же средствами ее опровергнуть. В данном случае, я считаю, если б он лично оскорбил одного мусульманина, одного православного и одного инвалида, и у них троих попросил прощения, то, конечно, его мера покаяния соответствовала мере его преступления. В данной ситуации пока что… меня не впечатляет", — пояснил епископ свою позицию.

Священнослужитель отметил, что блогер должен был извиниться перед всеми, кто "был полит грязью его публичными выступлениями в интернете".