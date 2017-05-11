"Ловец покемонов" получил условный срок за игру в храме

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге осудили блогера Руслана Соколовского, которого обвиняли в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Подсудимый получил три с половиной года лишения свободы условно.
Суть дела
На видео молодой человек заявлял, что решил ловить покемонов в церкви в знак протеста против закона, запрещающего это делать. За подобные действия в религиозных учреждениях предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или три года лишения свободы.
После этого СК возбудил в отношении молодого человека уголовное дело сразу по двум статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Во время судебных слушаний гособвинение требовало признать блогера виновным и приговорить его к трем с половиной годам колонии. При этом прокурор заявила, что Соколовскому может грозить еще один процесс — часть материалов по делу была выделена в отдельное производство.
"По ним ведется проверка. Пока не известно, будет ли возбуждено другое дело", — сказала гособвинитель.
Приговор — виновен
Громкое дело рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В четверг судья признала блогера виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.
"Во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки", — говорится в приговоре.
Кроме того, по мнению судьи, действия Соколовского были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.
Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства.
В результате суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. В прокуратуре заявили, что удовлетворены вердиктом.
"Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе, и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне Ройзман (глава Екатеринбурга Евгений Ройзман — ред.) предложил", — заявил сам блогер.
Ради денег и славы
Сам Соколовский во время слушаний отказался признать свою вину. По его словам, "привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово".
В последнем слове, с которым он выступил 28 апреля, Соколовский заявил, что шокирован предъявленными обвинениями.
"В моем случае нет жертв. Состав преступления сформирован по результату экспертиз. Я получил поддержку от многих. Может, я идиот, но не экстремист. Как говорят эксперты, моя вина не в отрицании бога, а в отрицании бога с помощью мата. Когда мат стал экстремизмом?" — сказал блогер.
Молодой человек также отверг претензии следствия.
Извинения не помогли
В марте блогер извинился перед настоятелем храма "Большой Златоуст" Виктором Явичем, который проходил по делу свидетелем.
"Персонально ему принес (извинения — ред.), попросил прощения, если его обидел. Он (священник — ред.) сказал, что он его прощает и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму. На строгом наказании он не настаивает", — сказал адвокат Соколовского Станислав Ильченко.
После этого глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений заявил, что блогер извинился лишь перед одним человеком, а не группами населения, которых оскорбил.
Священнослужитель отметил, что блогер должен был извиниться перед всеми, кто "был полит грязью его публичными выступлениями в интернете".