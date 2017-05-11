США
11.0511 мая12:02МСК
USD58.08-0.46
EUR63.26-0.98
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Ловец покемонов" получил условный срок за игру в храме

Сюжет:
Приговор блогеру Соколовскому (11)
12:0011.05.2017
080
© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкБлогер Руслан Соколовский в Верх-Исетском районном суде ЕкатеринбургаБлогер Руслан Соколовский в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге осудили блогера Руслана Соколовского, которого обвиняли в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих. Подсудимый получил три с половиной года лишения свободы условно.

Суть дела

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube . Архивное фото
"Ловец покемонов" Соколовский заявил, что делал ролики ради денег и славы
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем YouTube-канале видео, где молодой человек играет в Pokemon GO в помещении екатеринбургского Храма-на-Крови. При этом ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения. В конце записи блогер высмеял основы христианства.

На видео молодой человек заявлял, что решил ловить покемонов в церкви в знак протеста против закона, запрещающего это делать. За подобные действия в религиозных учреждениях предусмотрен штраф до полумиллиона рублей или три года лишения свободы.

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube
Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube

После этого СК возбудил в отношении молодого человека уголовное дело сразу по двум статьям "нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Игровое приложение Pokemon Go от компании Nintendo. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Дело "ловца покемонов" Руслана Соколовского
Позднее к обвинениям добавили новую статью — при обыске в его квартире нашли авторучку с видеокамерой, которая подпадает под понятие технического средства для негласного сбора информации. Оборот подобной продукции в России ограничен, ее покупка возможна только с санкции ФСБ.

Во время судебных слушаний гособвинение требовало признать блогера виновным и приговорить его к трем с половиной годам колонии. При этом прокурор заявила, что Соколовскому может грозить еще один процесс — часть материалов по делу была выделена в отдельное производство.

"По ним ведется проверка. Пока не известно, будет ли возбуждено другое дело", — сказала гособвинитель.

© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗаседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Заседание суда по делу блогера Руслана Соколовского в Екатеринбурге

Приговор — виновен

Громкое дело рассматривал Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В четверг судья признала блогера виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

Симпсоны
© FOX
В "Симпсонах " сравнили Христа с покемонами. В РПЦ отреагировали
Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан и мусульман, но и феменисток.

"Во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки", — говорится в приговоре.

Кроме того, по мнению судьи, действия Соколовского были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

© РИА Новости . Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОглашение приговора блогеру Руслану Соколовскому в Екатеринбурге. 11 мая 2017
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Оглашение приговора блогеру Руслану Соколовскому в Екатеринбурге. 11 мая 2017

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства.

В результате суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно. В прокуратуре заявили, что удовлетворены вердиктом.

"Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе, и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне Ройзман (глава Екатеринбурга Евгений Ройзман — ред.) предложил", — заявил сам блогер.

Ради денег и славы

Сам Соколовский во время слушаний отказался признать свою вину. По его словам, "привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово".

Видео на канале Руслана Соколовского в YouTube
Ловивший покемонов в храме Соколовский: может, я идиот, но не экстремист
"В ходе заседания пояснил, что созданные им ролики были созданы с целью заработать и прославиться", — говорится в приговоре.

В последнем слове, с которым он выступил 28 апреля, Соколовский заявил, что шокирован предъявленными обвинениями.

"В моем случае нет жертв. Состав преступления сформирован по результату экспертиз. Я получил поддержку от многих. Может, я идиот, но не экстремист. Как говорят эксперты, моя вина не в отрицании бога, а в отрицании бога с помощью мата. Когда мат стал экстремизмом?" — сказал блогер.

Молодой человек также отверг претензии следствия.

Плакат, предупреждающий о запрете игры в Pokemon Go на территории, находящейся в федеральной собственности. Архивное фото
© AP Photo / Mark Thiessen
Ройзман назвал оптимальное наказание за игру в Pokemon Go в храме
"Я атеист, космополит и либертарианец. У меня нет своей религии и своей национальности. Я русский наполовину. Как можно меня обвинить в национализме? Я никому не мешал исповедовать какую-либо религию", — добавил Соколовский.

Извинения не помогли

В марте блогер извинился перед настоятелем храма "Большой Златоуст" Виктором Явичем, который проходил по делу свидетелем.

"Персонально ему принес (извинения — ред.), попросил прощения, если его обидел. Он (священник — ред.) сказал, что он его прощает и не хочет, чтобы его посадили в тюрьму. На строгом наказании он не настаивает", — сказал адвокат Соколовского Станислав Ильченко.

После этого глава отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской митрополии епископ Евгений заявил, что блогер извинился лишь перед одним человеком, а не группами населения, которых оскорбил.

Храм-на-Крови в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
"Пока что не впечатляет": в РПЦ отреагировали на извинения Соколовского
"Если средство массовой информации публично высказало клевету в отношении человека, то суд обязывает так же публично, теми же средствами ее опровергнуть. В данном случае, я считаю, если б он лично оскорбил одного мусульманина, одного православного и одного инвалида, и у них троих попросил прощения, то, конечно, его мера покаяния соответствовала мере его преступления. В данной ситуации пока что… меня не впечатляет", — пояснил епископ свою позицию.

Священнослужитель отметил, что блогер должен был извиниться перед всеми, кто "был полит грязью его публичными выступлениями в интернете".

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена