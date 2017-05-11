В ОП считают приговор по делу "ловца покемонов" Соколовского справедливым

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Решение суда по делу блогера Руслана Соколовского, "ловившего покемонов" в храме, является справедливым, тем не менее, в информационном поле следует ожидать много негатива по отношению к судебной системе и РПЦ из-за данной ситуации, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин.

Ранее в четверг суд назначил "ловцу покемонов" блогеру Руслану Соколовскому 3,5 года условного заключения, признав его виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих.

"Решение суда я считаю справедливым. Конечно, я понимаю, что сейчас будет в информационной сети эта история отрабатываться, выплескиваться негатив как на судебную систему, так и на церковь. Но я считаю, что… если такие вещи (действия Соколовского – ред.) становятся допустимыми, то дальше становится страшно представить, что будет", — сказала Галочкин РИА Новости.

Общественник также добавил, что внимательно следил за этой историей с самого начала, и для себя счел действия Соколовского преступными, таким образом "судебное решение подтвердило (его — ред) мнение субъективное по этому поводу".

"Я считаю, что у любых действий свободных у человека должны быть определенные ограничения. И не должна личная свобода мешать свободе других людей. И по опросам общественного мнения, большинство считает, что это действие нарушает права других людей", — также отметил член ОП.

Правильным приговор суда Екатеринбурга считает и член ОП РФ Елена Сутормина, которая отметила, что история Соколовского послужит уроком для других.

"Я считаю то, что дали условный срок, — приговор состоялся правильно, потому что надо эти действия пресекать… это вопиюще, это оскорбление чувств верующих, которые верят, приходят, они молятся, для них храм – это святое место… Это должно послужить уроком для других", — сказала Сутормина РИА Новости.

В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христианства.