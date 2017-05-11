Обвинение и защита сочли справедливым приговор блогеру Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая – РИА Новости. Решением суда, приговорившего "ловца покемонов" Руслана Соколовского к 3,5 годам условного заключения, довольны и обвинение, и защита, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговором я доволен, потому что я остаюсь на свободе и у меня есть возможность работать над проектами, которые мне (Евгений) Ройзман предложил", — заявил сам Соколовский.

По словам адвоката Алексея Бушмакова, они с его клиентом пока не решили, будут ли обжаловать решение суда, поскольку в ходе рассмотрения апелляции вышестоящая инстанция, в теории, может ужесточить наказание.

Прокуратура также заявила, что удовлетворена решением суда. "Сторона обвинения удовлетворена приговором… Полагаю наказание справедливым", — сказала гособвинитель Екатерина Калинина.

Она напомнила, что "суд признал Соколовского виновным по всем составами преступления, которые были предложены стороной государственного обвинения".