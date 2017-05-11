"Ловца покемонов" Соколовского приговорили к условному сроку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам условного заключения.

Присутствующие в зале встретили это решение бурными аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости. Прокуратура требовала приговорить Соколовского к реальному сроку, притом что сам блогер отказался признавать вину.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: Соколовский ранее не был судим, имеет положительные характеристики, помогает матери, попросил прощения у верующих.

На оглашении приговора судья подчеркнула, что "во всех представленных девяти видеороликах отмечен признак возбуждения национальной или религиозной вражды: по религиозному признаку — это верующие, священнослужители, мусульмане, по национальному, социальному — священнослужители, феминистки".

В августе прошлого года Соколовский разместил на YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце блогер высмеял основы христианства.

Согласно решению суда, блогер оскорбил религиозные чувства не только христиан, но и мусульман. Кроме того, по мнению судьи, его действия были направлены на возбуждение ненависти к Русской православной церкви и лично к патриарху Кириллу.

Блогера также признали виновным в незаконном приобретении специального технического средства: во время обыска у него дома нашли ручку с видеокамерой (лицензию на ее покупку выдает ФСБ).

Сам блогер в последнем слове заявил, что предъявленные обвинения шокировали его. На допросах он отказался признать себя виновным.