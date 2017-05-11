Пучков отменил режим ЧС в Сибири, введенный из-за пожаров

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный во всех регионах Сибирского федерального округа из-за сложной ситуации с природными пожарами.

"Мы принимаем решение отменить режим чрезвычайной ситуации во всех субъектах, входящих в Сибирский федеральный округ", — заявил министр на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем Пучков дал поручение руководителям регионов принимать решения о введении режима ЧС в случае осложнения обстановки и угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с природными пожарами.

Как сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, благодаря своевременно принятым решениям по введению режима чрезвычайной ситуации в Сибири, наращиванию группировки сил и средств по тушению пожаров и защите от них населенных пунктов удалось стабилизировать обстановку с природными пожарами.

Режим чрезвычайной ситуации был введен во всех регионах Сибири 28 апреля, когда от пожаров в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорели около 100 домов.