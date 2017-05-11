Землетрясение не повлияло на работу трубопровода "Баку-Новороссийск"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение, дошедшее до Дагестана, не повлияло на работу трубопровода "Баку-Новороссийск", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Землетрясение в республике Дагестан (6 баллов, эпицентр в 160 километрах от города Дербент) на работу трубопровода Баку-Новороссийск влияния не оказало", — сказал он.

Представитель компании уточнил, что в настоящее время идет дополнительное обследование участков нефтепровода для выявления возможных скрытых последствий сейсмического воздействия.

Ранее в четверг пресс-служба сейсмологического центра Азербайджана сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано в Азербайджане в 07.24 по местному времени (06.24 мск). Согласно данным сейсмоцентра, глубина очага землетрясения составила 39 километров.