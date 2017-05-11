"Ловец покемонов" Соколовский заявил, что делал ролики ради денег и славы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Блогер Руслан Соколовский, "ловивший покемонов" в храме, делал свои ролики, чтобы заработать денег и прославиться — такая информация содержится в приговоре, который в настоящий момент зачитывает судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Судья сейчас продолжает зачитывать приговор. Уже ясно, что он обвинительный – блогер признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ).
Гособвинитель ранее попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года.
Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.