"Ловец покемонов" Соколовский заявил, что делал ролики ради денег и славы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Блогер Руслан Соколовский, "ловивший покемонов" в храме, делал свои ролики, чтобы заработать денег и прославиться — такая информация содержится в приговоре, который в настоящий момент зачитывает судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"(Соколовский) полагает, что это была шутка, а привлечение к уголовной ответственности — это слишком сурово… В ходе заседания пояснил, что созданные им ролики были созданы с целью заработать и прославиться", — сказала судья.

Судья сейчас продолжает зачитывать приговор. Уже ясно, что он обвинительный – блогер признан виновным в возбуждении вражды, оскорблении чувств верующих и незаконном приобретении ручки с видеокамерой (специального технического средства, лицензию на покупку которого выдает ФСБ).

Гособвинитель ранее попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.