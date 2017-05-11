ГУМВД: кемеровчанин, стрелявший в девочку, был пьян

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Пожилой житель города Кемерово, ранивший 14-летнюю девочку из пистолета в одном из общежитий, находился в состоянии алкогольного опьянения и полчаса не выходил из своей комнаты, несмотря на требования полицейских, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

Мужчина выстрелил из стартового пистолета, переделанного под боевой, в девочек-подростков. По его словам, они часто беспричинно стучались к нему. После очередного стука в дверь он решил их проучить. В результате одна из девочек получила ранение в спину. В больнице ей диагностировали огнестрельное ранение грудной клетки с повреждением легкого. Подростка прооперировали, ее жизни ничего не угрожает.

По данным полиции, сигнал о преступлении поступил в дежурную часть в среду вечером. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, экипаж патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Общежитие было оцеплено.

"Полицейские установили комнату, в которой закрылся подозреваемый. Злоумышленник заперся внутри и отказался открывать дверь. Около получаса сотрудники уголовного розыска вели с ним переговоры. В результате проведенной оперативной комбинации нарядом ППС стрелок был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, областное следственное управление СК РФ возбудило в отношении 67-летнего кемеровчанина уголовное дело по статье "покушение на убийство". Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.