ГУМВД: кемеровчанин, стрелявший в девочку, был пьян

КЕМЕРОВО, 11 мая — РИА Новости. Пожилой житель города Кемерово, ранивший 14-летнюю девочку из пистолета в одном из общежитий, находился в состоянии алкогольного опьянения и полчаса не выходил из своей комнаты, несмотря на требования полицейских, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.
По данным полиции, сигнал о преступлении поступил в дежурную часть в среду вечером. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, экипаж патрульно-постовой службы и инспектор по делам несовершеннолетних. Общежитие было оцеплено.
"Полицейские установили комнату, в которой закрылся подозреваемый. Злоумышленник заперся внутри и отказался открывать дверь. Около получаса сотрудники уголовного розыска вели с ним переговоры. В результате проведенной оперативной комбинации нарядом ППС стрелок был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения", — сказал собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, областное следственное управление СК РФ возбудило в отношении 67-летнего кемеровчанина уголовное дело по статье "покушение на убийство". Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.