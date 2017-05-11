Суд рассмотрит спор об использовании песни Цоя в анонсе "Что? Где? Когда?"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам зарегистрировал жалобу компании "Музыкальное право", владельца прав на песни Виктора Цоя, на решения нижестоящих судов, отказавших правообладателю в иске Первому каналу о взыскании 3 миллионов рублей за незаконное, по мнению истца, использование песни "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?", следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Обжалуемые акты: решение… арбитражного суда Москвы от 30.11.2016, постановление… Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.03.2017", — сообщается в карточке дела. Дата рассмотрения кассации пока не назначена.

Девятый арбитражный апелляционный суд в марте оставил без изменения решение суда первой инстанции, отказавшего "Музыкальному праву" в иске к Первому каналу. Согласно иску, в марте 2016 года в эфире Первого канала неоднократно в качестве рекламы использовался видеоролик-анонс весенних игр "Что? Где? Когда?", в состав которого без разрешения правообладателя было включено произведение Цоя. По мнению истца, Первый канал, как организатор создания рекламного ролика, был обязан заключить лицензионный договор с ООО "Музыкальное право". Истец также отметил, что телеканал оставил без ответа направленное ему до подачи иска лицензионное соглашение.

Представитель Первого канала сообщил в суде, что выплатил причитающееся авторам произведения вознаграждение путем перечисления денежных средств в Российское авторское общество, с которым у него заключен договор. Суд первой инстанции, выводы которого подтвердил апелляционный арбитраж, указал в решении, что "ролик был создан ответчиком на законных основаниях, и ответчик обладает исключительным правом на использование ролика любым предусмотренным законом способом".

Арбитражный суд Москвы также 10 июля повторно рассмотрит иск "Музыкального права" к Первому каналу о взыскании 300 тысяч рублей за использование в эфире песни "Кукушка".