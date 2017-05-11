"Ловца покемонов" Соколовского признали виновным в возбуждении вражды

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube. Архивное фото

Стоп-кадр из видео на канале Руслана Соколовского в YouTube. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг выносит обвинительный приговор по громкому делу блогера Руслана Соколовского: он признан виновным в возбуждении вражды и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Мера наказания будет названа позднее.

Гособвинитель ранее попросил суд посадить Соколовского на 3,5 года. Блогер в своем последнем слове заявил, что он в шоке от обвинений в свой адрес.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.

Впоследствии следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих и добились ареста блогера. Позднее суд перевел его из СИЗО под домашний арест.