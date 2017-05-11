Экс-главу "Роснано" Меламеда освободили из-под домашнего ареста

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Экс-глава Роснано Леонид Меламед, обвинявшийся в растрате, освобожден из-под домашнего ареста, Генпрокуратура РФ не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, сообщил РИА Новости защитник Меламеда Руслан Кожура.

"Да, Леониду Меламеду отменена мера пресечения в виде домашнего ареста, Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу", — сказал Кожура.

Следственный комитет России обвиняет Меламеда в растрате вверенного имущества государственной корпорации в особо крупном размере с использованием служебного положения. Обвиняемыми по уголовному делу, помимо Меламеда, являются его бывший заместитель Андрей Малышев и финансовый директор корпорации Святослав Понуров.