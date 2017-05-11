Под Самарой две студентки погибли, попав под поезд

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Две девушки погибли под поездом под Самарой, пытаясь перебежать пути и успеть на свою электричку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Куйбышевской транспортной прокуратуры Михаил Шаляпин.
По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл в 20.20 мск в среду, рядом со станцией Новоотрадная. Обе погибшие девушки являлись студентками медицинского колледжа в посёлке Кинель-Черкассы. В результате инцидента произошла задержка поездов более чем на 2 часа — до 22.37 мск.