Под Самарой две студентки погибли, попав под поезд

САМАРА, 11 мая — РИА Новости. Две девушки погибли под поездом под Самарой, пытаясь перебежать пути и успеть на свою электричку, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя Куйбышевской транспортной прокуратуры Михаил Шаляпин.

"Проводится проверка по факту гибели двух девушек, 17 и 18 лет. По предварительным данным, она перебегали пути, пытаясь попасть на свою электричку, но были сбиты грузовым поездом", — сообщил собеседник агентства.

По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл в 20.20 мск в среду, рядом со станцией Новоотрадная. Обе погибшие девушки являлись студентками медицинского колледжа в посёлке Кинель-Черкассы. В результате инцидента произошла задержка поездов более чем на 2 часа — до 22.37 мск.