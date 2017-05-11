Под Красноярском пожар унес жизни двух детей

КРАСНОЯРСК, 11 мая — РИА Новости. Крупный пожар в частном доме райцентра Балахта на юге Красноярского края унес жизни двух детей и взрослого, сообщаем краевой главк МЧС.

По его данным, пожар на площади 200 квадратных метров произошел в четверг ночью.

"В результате пожара, по данным следственных органов, погибли три человека, из них двое детей. На момент прибытия первых подразделений, прибывших к месту пожара, из окон жилого дома было открытое пламя, надворные постройки были также объяты огнем. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов", — говорится в сообщении.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, дознаватели МЧС проведут пожарно-техническую экспертизу и установят причину пожара. Также будет установлено, почему сообщение о возгорании поступило пожарным с большим опозданием.