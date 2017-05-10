В Москве ищут агрессивного водителя BMW, напавшего на женщину с детьми

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Следователи в Москве ищут агрессивного водителя BMW, который напал на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу в центре Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, проверить обстоятельства инцидента поручил руководитель главка Александр Дрыманов.

"Пятого мая 2017 года водитель автомобиля BMW, остановившись на пешеходном переходе в центре Москвы, беспричинно проявил агрессию к женщине, которая переходила дорогу в установленном месте совместно со своими детьми. В результате действий указанного лица женщине был причинен физический вред", — сказала Иванова.

Сейчас следователи ищут водителя указанного автомобиля. Следователи устанавливают очевидцев произошедшего. Для установления тяжести причинённого вреда здоровью будет назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила собеседница агентства, отметив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следствие призывает водителя иномарки явиться в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего.