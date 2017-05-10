Следователи нашли тело ребенка, чьи опекуны могли похитить другого мальчика

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Волгоградской области найдено тело ребенка, чьи опекуны подозреваются в похищении трехлетнего мальчика под Ростовом, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий следственной группе удалось отыскать и извлечь останки ребенка", — сказала Петренко.

Ранее сообщалось, что супруги, подозреваемые в похищении трехлетнего ребенка в Морозовске Ростовской области, подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находится пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом, в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. При этом опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы ни после случившегося, ни в последующие 8 месяцев, и получали причитающиеся выплаты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 7 мая мужчина и женщина на улице Ленина в Морозовске похитили трехлетнего мальчика. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле с волгоградскими номерами.

Похищенный ребенок был найден в Волгоградской области, предполагаемые похитители были задержаны и доставлены в Ростовскую область. Ими оказались 48-летние супруги, проживающие в Волгоградской области. Во время допроса они пояснили, что 7 мая приехали в Морозовск, чтобы купить продукты на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, супруги якобы решили его похитить и воспитать: подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из газового баллончика и, схватив мальчика, на своем автомобиле выехали в Волгоградскую область.

Также расследуется уголовное дело о халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью.