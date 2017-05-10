Военный суд рассмотрит дело предполагаемого вербовщика ИГ* в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Северо-Кавказский окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Астрахани, подозреваемого в вербовке в международную террористическую организацию "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)", — пояснил Хегай.

По версии следствия, обвиняемый (приверженец радикальной формы течения ислама) осуществлял подбор лиц, потенциально склонных из-за религиозных убеждений к выезду в Сирию для участия в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования "Исламское государство Ирака и Леванта"*. Как сообщают, в декабре 2015 года обвиняемый познакомился с двумя мужчинами и пытался склонить их к участию в боевых действиях против правительственных войск на территории Сирии.

"Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ России по Астраханской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — уточнил Хегай.

*Террористическая организация, запрещенная в России.