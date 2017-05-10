В Тюменской области паводок затопил аэродром с девятью самолетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Аэродром авиационно-спортивного клуба ДОСААФ в Ишимском районе Тюменской области оказался затоплен в результате паводка, сообщил в среду РИА Новости инструктор-парашютист организации Юрий Богданов.

Как ранее сообщало тюменское ГУМЧС, по данным на 7 мая, в Ишиме и Ишимском районе оказались подтоплены в результате паводка более 4 тысяч домов, в основном – дачных. Эвакуированы 420 человек, в том числе более 100 детей.

"Большой паводок был в 2007 году, тогда вода дошла до стоянки. Сейчас уровень воды на метр выше по сравнению с прошлым разом. Оказались затоплены девять наших самолетов. Из них пять летали, остальные находились в ремонте. Кроме того, затопило гараж, автомобили, частично здания", — сказал Богданов.

По его словам, речь идет о таких самолетах, как Ан-2, Л-29, Як-55. Богданов отметил, что, судя по всему, машины придется ремонтировать. Инструктор подчеркнул, что только ремонт двигателя Ан-2 стоит более 1 миллиона рублей, а ремонт всей подобной машины – 3 миллиона 200 тысяч рублей.

"Все случилось внезапно, рано утром 6 мая. К 9.00 вода поднялась уже на полметра. Удалось взлететь только самолету-амфибии. Теперь ждем, когда вода спадет, но нас уже предупредили, что 13 мая ожидается новый подъем", — пояснил Богданов.