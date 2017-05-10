Мосгорсуд отложил заседание по делу полковника Захарченко

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мосгорсуд в среду отложил на 17 мая рассмотрение жалобы на арест 16 миллионов долларов, найденных следователями на счете третьего лица, но якобы принадлежащих полковнику МВД РФ Дмитрию Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Отложить заседание на 17 мая, 15.00", — сказала судья. Данное решение принято в связи с просьбой Захарченко ознакомиться с материалами дела по аресту денег.

Обеспечительный арест наложен на банковские счета на сумму 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты на имя знакомой полковника Лилии Горшковой.

По утверждению полковника, следствие само не разобралось в ситуации с этими деньгами: "Один следователь говорит, что (Захарченко) получал в качестве взяток, а другой, что данные деньги мне не принадлежат".

Следователь СК РФ действительно сказал в среду в Мосгорсуде, что арестованные 16 миллионов долларов не принадлежат Захарченко:

"Это имущество ему не принадлежит".

На каком основании в таком случае арестованы деньги, пока неясно.

Ранее заседание было отложено по ходатайству адвоката полковника Юрия Новикова, просившего о личном участии в заседании Захарченко. По словам защитника, арестованный полицейский хочет лично высказаться по поводу продления ареста денег.