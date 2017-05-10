Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пригласив ее на "собеседование"

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Мужчина надругался над несовершеннолетней девушкой в квартире в центре Москвы, пригласив ее к себе под предлогом собеседования, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 8 мая 2017 года мужчина под обманным предлогом трудоустройства пригласил 17-летнюю девушку для прохождения собеседования в свою квартиру, расположенную по улице Новый Арбат в Москве, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", — сказала собеседница агентства.

По ее данным, подозреваемый сейчас задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.