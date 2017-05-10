Под Тюменью госпитализировали 20 детей с подозрением на вирусный менингит

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Более 20 детей госпитализированы из поселка под Тюменью в областную больницу с подозрением на вирусный менингит, говорится в среду в сообщении регионального департамента здравоохранения.

По данным ведомства, воспитанники детского сада и ученики школы из поселка Тюнево начали поступать в больницу еще 5 мая.

"Начать надо с хорошего: далеко не у всех подвержен диагноз "вирусный менингит". Лабораторные исследования еще идут. Даже у тех, у кого подтвержден, лечение проходит быстро, это не опасная форма заболевания. Дети из детского сада и школы Тюнево начали обращаться с пятницы. Сейчас в областной инфекционной клинической больнице находятся 24 человека — одного уже выписали, еще один готовится к выписке сегодня", — уточняет департамент.

Главврач больницы Ольга Черкасова не исключила, что после обхода в среду будет выписан кто-то еще, поскольку "все чувствуют себя удовлетворительно и даже просятся домой". "Все госпитализированы были, чтобы провести исследование и убедиться в диагнозе. Наши врачи сами дважды выезжали в населенный пункт, чтобы никого не пропустить и не оставить без внимания. Хорошо, что были длительные праздники, которые разобщили коллективы и позволили избежать широкого распространения вируса", — цитируются в сообщении слова Черкасовой.