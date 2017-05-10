В Тольятти обнаружили производство подделок известных моторных масел

САМАРА, 10 мая — РИА Новости. Крупное производство поддельных моторных масел известных брендов обнаружено в Тольятти, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактных моторных масел, не отвечающих требованиям технического регламента", — приводятся в релизе слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Как отмечается в сообщении, фальсифицированная продукция производилась и хранилась в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.

Полицейские обнаружили в подпольном предприятии 120 пластиковых емкостей — еврокубов (объем — более 1000 литров), заполненных контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки.

По информации МВД России, экспресс-анализ, проведенный специалистами независимой экспертной организации, показал что, изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам.

"На основании собранных материалов СУ УМВД России по г. Тольятти Самарской области возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации", — сообщает МВД России.