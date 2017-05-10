Омская пенсионерка второй раз убила сожителя в День Победы

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Следователи в Омске возбудили уголовное дело в отношении 64-летней женщины, которая в День Победы ранила сожителя кухонным ножом, отчего он скончался; ранее пенсионерку уже судили за такое же преступление, сообщает СК по региону.

"По версии следствия, во время совместного распития спиртного женщина резала овощи на салат, когда сожитель, подойдя, стал высказывать ей претензии бытового характера, в этот момент подозреваемая нанесла ему удар ножом в руку, повредив артерию. От массивной кровопотери мужчина скончался на месте. Установлено, что подозреваемая ранее была судима за аналогичное преступление, совершенное 9 мая 2010 года в отношении бывшего сожителя, который также скончался от ножевого ранения", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства преступления.