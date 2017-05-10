СК России продлил срок следствия по делу Вороненкова о мошенничестве

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Срок расследования уголовного дела в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова о мошенничестве продлен до 24 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

"Срок расследования уголовного дела в отношении Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц продлен до 24 июля", — сказал собеседник агентства.

Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Срок следствия в отношении Дениса Вороненкова продлен еще на три месяца", — сказал защитник.

Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов.

СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома". По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.