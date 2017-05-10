СК России продлил срок следствия по делу Вороненкова о мошенничестве
09:0710.05.2017
(обновлено: 09:18 10.05.2017)
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Срок расследования уголовного дела в отношении убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова о мошенничестве продлен до 24 июля, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.
"Срок расследования уголовного дела в отношении Дениса Вороненкова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц продлен до 24 июля", — сказал собеседник агентства.
Адвокат Вороненкова Андрей Гривцов подтвердил РИА Новости эту информацию.
"Срок следствия в отношении Дениса Вороненкова продлен еще на три месяца", — сказал защитник.
Следствие утверждает, что Вороненков участвовал в афере с рейдерским захватом здания на улице Международной в Москве, в ходе которой мошенники с помощью поддельных документов сместили с поста учредителя фирмы "Тома" — владелицы строения и назначили туда своего человека. Затем, по мнению следствия, Вороненков предложил купить здание Виктору Качуру, и тот, зная, что участвует в афере, согласился. В результате здание рыночной стоимостью 127 миллионов рублей было продано вшестеро дешевле — за 20 миллионов.
СК РФ считает, что именно Вороненков финансировал мошенническую схему, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя фирмы "Тома". По мнению следствия, на Украину бывший депутат уехал именно из страха быть привлеченным к уголовной ответственности.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. В МВД считают, что у убийцы были сообщники.
© REUTERS / Valentyn OgirenkoЭкс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск.