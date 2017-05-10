В Красноярске полностью сгорел трамвай, который вез десять пассажиров

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. В Красноярске полностью сгорел трамвай, где находилось десять пассажиров, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.

"В 07.19 10 мая в Свердловском районе Красноярска произошло загорание трамвая. На тушение пожара от МЧС России привлекается 8 человек, 2 единицы техники. В 07.32 пожар ликвидирован", — говорится в сообщении.

В ГИБДД Красноярска рассказали, что пассажиров удалось экстренно эвакуировать. С незначительными ожогами в больницу доставлена женщина-вагоновожатый. Ее жизни ничего не угрожает.