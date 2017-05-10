Омский СК проверяет данные о ремонте дороги плитой с именами героев ВОВ

НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Следователи в Омской области начали проверку после сообщений местных СМИ со ссылкой на очевидцев о дорожной яме, которая якобы была засыпана осколками разбитой мемориальной плиты, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, размещенному в средствах массовой информации, о том, что в поселке Кормиловке дорожная яма засыпана осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в ходе проверки будут проверены опубликованные сведения, установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка.

Между тем местные СМИ со ссылкой на районную администрацию сообщают, что чиновники не нашли в яме обломков мемориальной плиты и назвали появившиеся в соцсетях фотографии провокацией.

Прокуратура Омской области также начала проверку об осквернении памятной плиты. "Установлено, что осенью 2016 года муниципалитетом проводились ремонтные работы мемориала памяти. Плиты с фамилиями погибших бойцов были заменены на новые, а старые – увезены на хранение в МУП "Жилищник", — говорится в сообщении. Прокуроры дадут оценку соблюдения местными властями закона об увековечивании памяти погибших при защите Отечества.