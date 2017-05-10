Следователи начали проверку по факту гибели ребенка в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 10 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку после гибели четырехлетнего ребенка при обрушении стены и части кровли в жилом доме в Хакасии, сообщила РИА Новости представитель регионального главка СК РФ Татьяна Ощепкова.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок погиб при обрушении стены и части кровли жилого дома в Хакасии. Обрушение произошло в жилом доме, построенном в 1950 году, в селе Аскиз. В момент обрушения в квартире на втором этаже здания находились семь человек. Более 40 человек, в том числе 14 детей, были эвакуированы, для них подготовлен пункт временного размещения в здании общеобразовательной школы. Глава Хакасии Виктор Зимин экстренно выехал в Аскизский район на место ЧП.

"Ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказала Ощепкова.